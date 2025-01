Ukrainische Drohnenangriffe: Können Drohnen Putin stoppen?

Das neue Jahr beginnt für die Ukraine so wie das alte aufgehört hat, mit Tod und Zerstörung. Russland schießt auch im neuen Jahr mit Drohnen und Raketen. In Kiew starben zwei Menschen, mindestens sechs wurden verletzt. Russland griff nach eigenen Angaben auch wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine an unter Einsatz der Luftwaffe, mit Raketen, Artillerie und Drohnen.