Live: Stillstand an der Front: Putins Armee in der Sackgasse?

Während Russland angekündigt hatte, die Waffen in den kommenden Tagen ruhen zu lassen, heißt es aus Kiew, Russland halte sich nicht an den eigens erklärten Waffenstillstand im Angriffskrieg gegen die Ukraine . "Unseren militärischen Daten nach greifen russische Kräfte weiter an der gesamten Frontlinie an", schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. Demnach habe das russische Militär die Ukraine seit Mitternacht mehr als 700 Mal attackiert. Moskau weist die Vorwürfe zurück und erklärt, man habe lediglich auf ukrainische Angriffe reagiert.