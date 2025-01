Künftiger US-Präsident Trump: Gibt er Putin mehr Zeit?

Kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident steht die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland stark unter Druck. Die Stadt Kurachowe in der Region Donezk ist mittlerweile an Putins Truppen gefallen. Zudem kursieren Bilder, die zeigen, wie russische Drohnen durch Häuserblocks in der seit Monaten heftig umkämpften und strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk fliegen. Auf eine neue ukrainische Offensive in der russischen Region Kursk folgten Gegenangriffe.