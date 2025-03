Ukraine zu Waffenruhe bereit : "Russen sind wieder am Zug"

11.03.2025 | 19:30 |

Ukraine und USA haben sich in Saudi-Arabien geeinigt. Ob Putin nun einer teilweisen Waffenruhe zustimmt, bleibt aber fraglich, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau.