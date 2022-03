Ändert Putin die Strategie?

Nach Angaben Russlands dürften die neuen Verhandlungen mit der Ukraine am Dienstag beginnen. Der türkische Präsident Erdogan und Präsident Putin hatten sich in einem Telefonat am Sonntag darauf verständigt, dass die neue Runde der Verhandlungen, die zuletzt per Videokonferenz geführt wurden, in Istanbul stattfinden soll. Die Ukraine hat im Vorfeld angekündigt, die russische Forderung nach Neutralität des Landes „gründlich“ prüfen zu wollen.