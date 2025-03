EU-Gipfel zu Aufrüstung : Experte: "Hier spielt jetzt die Musik"

06.03.2025 | 20:30 |

Angesichts der Annäherung von Präsident Trump und Kreml-Chef Putin solle die EU in die eigene Rüstungsindustrie investieren und nicht in die der USA, so Militärexperte Nico Lange.