Geheimdienstinformationen: Ist Kiew ohne US-Hilfe ausgeliefert?

EU: 800 Milliarden für Verteidigung geplant

Wie wirken sich die ausbleibenden US-Hilfen und fehlende Geheimdienstinformationen direkt auf die Front in der Ukraine aus? Inwiefern kann Europa die amerikanische Lücke schließen? Wie steht es um Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine in Bezug auf Sicherheitsgarantien? ZDFheute live spricht mit Militärexperte Nico Lange, ZDF-Korrespondent Ulf Röller auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel und ZDF-Reporter Dominik Lessmeister in Kiew. Seid dabei und stellt Eure Fragen!