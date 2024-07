Live: Wie den russischen Vormarsch stoppen?

Russland rückt im Donbass vor: Was die Ukraine jetzt tun kann

Russland treibt seine Angriffe offenbar über Otscheretyne, in der Region Donezk weiter voran. Ziel scheint eine strategisch wichtige Kreuzung an der Straße zwischen Pokrowsk und Kostjantyniwka zu sein. Ein Erfolg hier könnte die Lage für Kostjantyniwka, die gesamte Region im Donbass, aber auch in Richtung Pokrowsk und Pawlograd verändern.