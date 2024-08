Waffenlieferungen an die Ukraine: Erste F-16 im Einsatz?

Der Westen hat bei der Lieferung der Maschinen gezögert - wie schon vorher bei der Lieferung von Panzern und verschiedener Waffensysteme. Grund waren Bedenken, Russland könnte dann auch NATO -Staaten ins Visier nehmen. US-Präsident Biden genehmigte schließlich vor einem Jahr die Lieferung der in den USA hergestellten Kampfjets an die Ukraine. In den Niederlanden und Dänemark wurden ukrainische Piloten schon in den vergangenen Monaten ausgebildet.