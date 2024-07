Luftangriff auf Kinderklinik : "Bedrückende Atmosphäre in Kiew"

08.07.2024 | 18:30 |

Er habe die Menschen in Kiew selten in so großer Erschütterung gesehen, berichtet Andrij Waskowycz von der Diakonie Katastrophenhilfe. Die Zerstörung in der Hauptstadt sei groß.