Live: Westliche Waffen auf Ziele in Russland?

Wie westliche Waffen gegen Putins Raketen-Terror helfen | Militärexperte Gressel bei ZDFheute live

Beim Treffen der NATO-Außenminister in Prag wird sich vieles um die Frage drehen, ob der Ukraine der Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland erlaubt werden soll. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht sich seit Wochen dafür aus, unterstützt vor allem von Großbritannien, Polen, den baltischen Ländern und Frankreich. Auch der tschechische Außenminister Lipavsky sagte am Rande des Außenministertreffens, dass die Ukraine sich "auch durch Angriffe, die zwangsläufig auf russischem Territorium stattfinden müssen" verteidigen dürfe.

Deutschland und die USA galten bisher als die bedeutendsten Gegenstimmen. Neue Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Außenminister Anthony Blinken deuten aber eine mögliche Kursänderung an. Der Kreml bekräftigt derweil erneut seine Warnung davor, der Ukraine den Einsatz westlicher Waffen für Angriffe auf Russland zu erlauben. "Diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen", betonte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Besuch in Usbekistan. Besonders die kleinen Staaten Europas "sollten sich bewusst machen, womit sie da spielen".

Sollte der Ukraine der Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland erlaubt werden? Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit Militärexperte Gustav Gressel, der auch die aktuelle Lage an der Front einschätzt. ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh berichtet über eine ukrainische Drohneneinheit, die Ziele in Russland auskundschaftet. NATO-Korrespondent Florian Neuhann berichtet über Diskussionen beim Außenministertreffen in Prag.