Russische Frühjahrsoffensive : Experte: "Keine gute Vorzeichen für Norden"

10.04.2025 | 20:20 |

Russland hat eine neue Offensive in der Ukraine gestartet, mit Fokus auf Sumy und Charkiw. In der Mannstärke sei Moskau an allen Abschnitten überlegen, so Militärexperte Gressel.