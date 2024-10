Kämpfen Nordkorea-Soldaten für Putin?

Selenskyj wirbt für Untersützung

Was ist dran an den Hinweisen, dass nordkoreanische Soldaten an der Seite Russlands in der Ukraine kämpfen? Was bedeutet die Beteiligung im Krieg gegen die Ukraine? Welche Konsequenzen zieht Selenskyj aus den Hinweisen? Darüber spricht ZDFheute live mit Militäranalyst Hendrik Remmel vom German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS). Außerdem im Stream: ZDF-Korrespondent Ulf Röller aus Brüssel.