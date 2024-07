Ukrainische Armee unter Druck : Experte: "Materialmangel auf beiden Seiten"

18.07.2024 | 19:30 |

Einen Mangel an Fahrzeugen kompensiere Russland mit Gleitbomben, so Militärexperte Gressel. Diese zwängen die Ukrainer in tiefe Bunker. So könnten russische Fußtruppen vorrücken.