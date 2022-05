Zum russischen Feiertag am 9. Mai, dem "Tag des Sieges" über Hitler-Deutschland, erwarten Beobachter verstärkte Kämpfe in der Ukraine. Vor allem die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird mit Spannung erwartet. Er könnte am kommenden Montag – so die Befürchtungen des Westens – die Generalmobilmachung von Soldaten und Reservisten ausrufen, um die stockende Offensive in der Ukraine voranzutreiben. Vom Kreml wurde dies aber bisher zurückgewiesen.