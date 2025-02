Putin fast am Ziel?

Trump kündigte bereits ein Treffen mit Putin in Saudi-Arabien an und begrüßte einen neuen Geist der Zusammenarbeit mit dem Kreml. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gab an, die Ukraine müsse sich vom Ziel einer Nato-Mitgliedschaft ebenso verabschieden wie von der Rückkehr zu den Staatsgrenzen vor der russischen Annexion der Krim 2014. Russland bejubelte Trumps Anruf als Wendepunkt nach der jahrelangen internationalen Isolation infolge der Invasion der Ukraine.