Welt ohne Führung – neue Allianzen?

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist das globale Machtverhältnis in Frage gestellt.

Viele sehen in Trumps Politik das Ende der regelbasierten und werteorientierten Weltordnung - 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor allem Europa muss sich und seine Rolle neu finden. Angesichts "tyrannischer Machtbehauptung" aus Russland, China und den USA sei es an der Zeit, "gegensteuernde Machtkonzentrationen" zu schaffen, fordert der Historiker Timothy Garton Ash.

Wie hat der Angriffskrieg in der Ukraine das transatlantische Verhältnis und den Zusammenhalt innerhalb von Bündnissen wie der NATO verändert? Wie beeinflusst der Krieg die globale Weltordnung? Diese Fragen diskutiert Christian Hoch bei ZDFheute live mit dem Historiker Timothy Garton Ash, ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington und ZDF-Reporterin Alica Jung in Kiew. Seid dabei und stellt eure Fragen!