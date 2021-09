Nach der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl hat die konstituierende Sitzung der stark geschrumpften Unionsfraktion stattgefunden. Die CDU/CSU steht vor einer Zerreißprobe. Eine der Fragen: Was wird aus CDU-Chef Armin Laschet? Den katastrophalen Wahlausgang lastet die Partei vor allem ihm an. Laschet selbst hatte vor der Wahl versprochen, dass er das Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen aufgeben und ganz nach Berlin wechseln will.