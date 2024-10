So eng ist das Rennen kurz vor der Wahl

Beide erhielten zuletzt prominente Unterstützung. So s tellen sich die ehemalige First Lady Michelle Obama und die Sängerin Beyoncé hinter Harris . Gleichzeitig unterstützt Hightech-Unternehmer Elon Musk Trump im Wahlkampf. Er hatte vor einigen Tagen angekündigt, bis zur Wahl jeden Tag eine Million Dollar an einen registrierten Wähler in besonders umkämpften US-Bundesstaaten zu verlosen. Der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia hat Musk deswegen nun angeklagt.