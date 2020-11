Live: US-Wahltag - Trump oder Biden?

Am 3. November 2020 wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Uns erwartet eine lange Wahlnacht. Joe Biden lag zuletzt in den Umfragen deutlich vor Donald Trump. Doch die Präsidentschaftswahl wird auf Ebene der Bundesstaaten abgehalten - und in sogenannten Swing States wie Florida und Pennsylvania zeichnen sich enge Rennen ab.