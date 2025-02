Live: Wie Trump mit Zöllen Druck macht

US-Zölle gegen Mexiko ausgesetzt

Die USA setzen überraschend die geplanten Zölle gegen Mexiko vorerst aus - für einen Monat. Das kündigte US-Präsident Trump nach einem Gespräch mit seiner mexikanischen Kollegin Claudia Sheinbaum an.

Gleichzeitig kündigte Scheinbaum an, 10.000 Soldaten der mexikanischen Nationalgarde an die Grenze zu den USA zu schicken, um den Drogenschmuggel zu bekämpfen. Vor allem den Handel von Fentanyl. Im Gegenzug will Washington den Waffenhandel nach Mexiko stärker eindämmen.