Es ist ein Besuch mit großer symbolischer Bedeutung: Kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion ist US-Präsident Biden überraschend in die Ukraine gereist. In Kiew versprach er, dass die USA der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen werden. Außerdem kündigte Biden weitere Militärhilfe in Höhe von 500 Millionen Dollar an. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete den Besuch seines US-amerikanischen Amtskollegen als "extrem wichtiges Zeichen der Unterstützung".