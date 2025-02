Live: Erster Schritt zum Frieden?

Delegationen der US-Regierung und des Kremls haben sich in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad getroffen , um über ein mögliches Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine zu sprechen. Laut seiner Behörde beschlossen US-Außenminister Rubio und sein russischer Amtskollege Lawrow, hochrangige Teams zu ernennen, "um so schnell wie möglich mit der Arbeit an einer Lösung des Konflikts in der Ukraine" zu beginnen. Vertreter der Ukraine und Europa wurden nicht zu dem Treffen eingeladen. In Bezug auf die Europäer sagte Lawrow gestern: "Ich weiß nicht, was sie am Verhandlungstisch zu suchen haben".