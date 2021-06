Der Angriff der Nazis auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 markiert den Beginn eines beispiellosen Vernichtungsfeldzugs - darunter die Leningrader Blockade. Mit ihr versuchten NS-Führung und Wehrmacht die Bevölkerung Leningrads in den Hungertod zu treiben. Mit dem Überfall begann für die sowjetischen Kommunisten der Zweite Weltkrieg. Russland, Belarus, die Ukraine und andere frühere Sowjetstaaten gedenken heute ihrer Millionen Kriegsopfer. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er legte am Vormittag einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin nieder. ZDFheute live diskutiert mit Gregor Gysi (Die Linke) und Schriftsteller Wladimir Kaminer.