In Deutschland treffen steigende Corona-Zahlen und gefährliche Virusmutanten auf Reiselust und Shutdown-Müdigkeit in der Bevölkerung. Heute beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie. Weil die bundesweite Inzidenz inzwischen über 100 liegt, wird mit einem Ende der Öffnungen gerechnet. In der Diskussion stehen sowohl Lockerungen der Kontaktbeschränkungen an Ostern als auch strengere Maßnahmen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen.