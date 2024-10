Live: Zukunft ohne Deutschland?

Der Autobauer VW steckt tief in der Krise und will sparen. "Der Vorstand will in Deutschland mindestens drei VW-Werke dichtmachen" , erklärte Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Auch ein massiver Personalabbau und Lohnkürzungen lägen auf dem Tisch, ganze Abteilungen sollten ins Ausland verlagert oder extern vergeben werden. Das Management selbst hat sich dazu nicht geäußert.