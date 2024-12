Live: Entscheidung über Werksschließungen

Arbeitsplätze, Gehälter und Standorte stehen auf dem Spiel: Der größte Arbeitgeber in Deutschland steckt in der Krise und muss sparen. Rund 70 Personen von Volkswagen und der Gewerkschaft IG Metall verhandeln in Hannover über die Zukunft der Beschäftigten bei Volkswagen und ganzer Standorte in Deutschland.