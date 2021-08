Tote, Verletzte und viele Einwohner, die alles verloren haben. Seit Tagen brennen in Italien, Griechenland und der Türkei riesige Flächen - und noch immer ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil: In Griechenland warnen die Meteorologen und die Regierung, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht sein könnte. Auch in der Türkei und in Italien kämpfen Einsatzkräfte weiterhin gegen die Flammen.Doch was sind die Ursachen für die schweren Brände?