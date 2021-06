Deutsche Wälder sind gestresst. Laut Waldzustandsbericht müssen in Deutschland 227.000 Hektar aufgeforstet werden. Gleichzeitig ist der Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel wichtig, denn Wälder binden CO2. Durch sie werden jährlich 62 Millionen Tonnen des Treibhausgases aus der Atmosphäre entfernt. Die CO2-Emissionen in Deutschland werden so um sieben Prozent gesenkt.