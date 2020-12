Live: Schnelltest für das Weihnachtsfest?

Die Infektionszahlen in Deutschland sind nach wie vor auf einem hohen Niveau. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer hat zwar gestern die Zulassung in der EU erhalten, doch die Impfungen starten in Deutschland erst am 27. Dezember – und erst mal nicht für alle. An Weihnachten dürfen sich trotzdem auch Familienmitglieder aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Darauf hatten sich Bund und Länder bei ihrem letzten Treffen geeinigt. Das Ansteckungsrisiko bleibt allerdings hoch, weshalb Experten appellieren, die Feiertage nur im engsten Familienkreis zu verbringen. Um das Fest sicherer zu machen, wollen sich viele Menschen testen lassen. Allerdings sind Schnelltests weniger sicher und stellen ohnehin nur eine Momentaufnahme dar. Zudem warnt die Bezirksregierung Köln vor illegalen Tests, die deutschlandweit unter anderem in Supermärkten und Tierarztpraxen verkauft werden.