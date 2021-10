Von der Ostküste der USA in den Orbit: Erstmals seit drei Jahren fliegt heute wieder ein Deutscher ins All. Am Sonntagmorgen um 7:21 Uhr unserer Zeit soll der Saarländer Matthias Maurer mit einem Raumschiff der Privatfirma SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur Internationalen Raumstation ISS starten. Etwa sechs Monate wird der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur Esa auf dem Außenposten der Menschheit leben und von hier aus zahlreiche Experimente durchführen. Für ihn sei es ein "Erwachsenentraum", der nun in Erfüllung gehe.