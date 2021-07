Live: Wie schützen wir uns vor Extremwetter?

⁣Extremwetter in Deutschland. Was kann man dagegen tun - kurzfristig und langfristig? ZDFheute diskutiert mit Katja Horneffer, Leiterin der ZDF-Wetterredakion und Jörn Birkmann vom Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Universität Stuttgart. Sein Fachgebiet sind die planerischen Strategien zum Umgang mit dem Klima. Außerdem mit dabei: Feuerwehrkommandant Daniel Friedrich. Er erzählt von seinem Einsatz in Seblitz bei Hof, wo in der Nacht zum Mittwoch heftige Unwetter gewütet haben. Live zugeschaltet ist ZDF-Reporterin Marion Geiger im Landkreis Bitburg-Prüm. Dort haben die Menschen mit Hochwasser zu kämpfen. In Erkrath, Nordrhein-Westfalen ist ZDF-Reporterin Ariane Güdel. Hier gab es bereits heftige Überschwemmungen - und es regnet weiter.