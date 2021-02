Live: Katholische Kirche ohne Zukunft?

Die katholische Kirche erlebt eine schwere Vertrauenskrise. Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki steht seit Monaten in der Kritik, weil er ein Gutachten zum Missbrauch im Erzbistum unter Verschluss hält - angeblich wegen rechtlicher Bedenken. Statt es zu veröffentlichen, hat er ein neues Gutachten in Auftrag gegeben, das am 18. März vorgestellt werden soll. Die Opfer der sexualisierten Gewalt fordern Aufklärung und Entschädigung.