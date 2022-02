Sturmtief Ylenia hat vor allem im Norden und Osten Deutschlands gewütet. Die Böen waren so heftig, dass die Bahn in mehreren Bundesländern den Fernverkehr eingestellt hat. Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde die Flugzeugabfertigung unterbrochen. Zahlreiche Bäume stürzten um. In zehntausenden Haushalten in NRW und Bayern fiel deshalb der Strom aus.