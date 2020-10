Der 20-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstagabend festgenommen. Er soll am 4. Oktober zwei Männer in der Dresdner Altstadt mit einem Messer angegriffen haben. Einer der beiden Männer, ein 55-jähriger aus Krefeld, wurde dabei schwer verletzt. Er starb später im Krankenhaus. Sein 53-jähriger Begleiter aus Köln hatte die Attacke überlebt.