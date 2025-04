Live: Trumps Wirtschaftspolitik: Gehen die USA pleite?

Hohe Staatsschulden, Zoll-Chaos, verunsicherte Anleger – droht den USA der Bankrott?

Die Prognosen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds gehen noch nicht so weit, bei ihrem Frühjahrstreffen in Washington korrigieren sie ihre Wachstumsprognose für die USA aber deutlich nach unten auf 1,8 Prozent. Zu Trumps Amtsantritt lag der Wert noch um 0,9 Prozent höher. Auch global sorge Trumps Wirtschaftspolitik, insbesondere das Hin und Her in der Zollpolitik, für eine enorme Unsicherheit. Die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft wurde von 3,3 Prozent auf 2,8 Prozent korrigiert.