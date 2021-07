Live: Die Zukunft der Landwirtschaft

Die Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) besteht aus Vertretern von 30 Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz. In Ihrem Bericht an Angela Merkel steht besonders die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft im Mittelpunkt - sie soll zukünftig zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell werden. So ist beispielsweise eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und vegetarische Produkte geplant. Auch die Essgewohnheiten der Menschen müssten sich ändern, hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung.