Nachrichten | ZDF spezial - ZDFspezial Gipfel der Mächtigen - Politik im Schatten von Krawallen

Der G-20 Gipfel in Hamburg ist vorbei - am Ende stehen ein gemeinsames Papier und viele Kompromisse. Überschattet wurde das Treffen von Gewalt: Chaoten haben im Hamburger Schanzenviertel gewütet - trotz eines Riesenaufgebots an Polizisten.