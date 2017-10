Nachrichten | ZDF spezial - Eldorado für Waffenbesitzer

Wer in Nevada eine Waffe besitzt, will damit nicht unbedingt auf die Jagd gehen, sagt Josef Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Teilweise würden sogar militärische Geräte verkauft. In dem Bundesstaat sei es einfacher, an eine …