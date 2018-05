Nachrichten | ZDF spezial - Wo gab es schon Minderheitsregierungen?

In Deutschland sind zwei Minderheitsregierungen im Gedächtnis geblieben: Rot und Grün zusammen in NRW. Diese Regierung hielt nur zwei Jahre. Die längste Minderheitsregierung gab es bisher in Sachsen Anhalt. Von 1994 bis 2002 ließ sich SPD – …