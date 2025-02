Berliner Runde zur Bundestagswahl 2025

Rund 60 Millionen Wählerinnen und Wähler entscheiden in schwierigen Zeiten über die Zusammensetzung des Parlaments und den politischen Kurs Deutschlands. Darunter circa 2,3 Millionen, die das erste Mal aufgerufen sind, ihre Stimme abzugeben. Das größte Potenzial für alle Parteien liegt aber in der Mobilisierung der Nichtwähler. 2021 waren das über 14 Millionen Menschen und damit die größte Gruppe unter den Wahlberechtigten.



Ab 20.15 Uhr gibt es die "ZDF/ARD Berliner Runde" mit Vertretern der Bundestagsparteien, geleitet von ARD-Chefredakteur Oliver Köhr und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.



Der gesamte Wahlabend ist live in der ZDFmediathek zu verfolgen.