Grünen-Fraktionschefin : Haßelmann wirft Union "Überheblichkeit" vor

18.03.2025 | 11:01 |

Scharfe Kritik übt Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann an der Union. Diese habe die Grünen stets "diffamiert" und deren Investitionspläne kategorisch abgelehnt, mit dem Hinweis, das sei ein Ausgabenproblem. Trotzdem sei sie "in der Sache froh, dass wir das jetzt heute so entscheiden, sagt Haßelmann.