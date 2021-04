In der zentralen Gedenkfeier für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie hat Bundespräsident Steinmeier an die vielen Schicksale hinter den Todeszahlen erinnert. Auch vier Angehörige von Opfern kamen zu Wort.

