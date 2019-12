Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin

In ihrer Neujahrsansprache blickt Angela Merkel positiv in die Zukunft: „Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einlassen“ – so die Bundeskanzlerin. Die Erderwärmung sei eine reale Gefahr und von Menschen ve...

Beitragslänge: 6 min Datum: 31.12.2019 Sprachoptionen: UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.12.2020