Nachrichten | ZDF spezial - Blutiger Jahrestag

Die USA weihen ihre Botschaft in Jerusalem ein - und die Palästinenser gehen auf die Barrikaden. Bei Protesten in Gaza gibt es Dutzende Tote und Verletzte. In einem ZDF-Spezial analysieren wir die Hintergründe des Konflikts im Nahen Osten und warum …