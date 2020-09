Bei der ersten TV-Debatte zwischen Trump und Biden soll es auch um die Nachbesetzung der offenen Richter-Stelle am Supreme Court gehen. Weitere Themen bei der Debatte sind die Corona-Pandemie, die US-Wirtschaft, die Gewalt in den US-Städten am Rande der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, die politische Bilanz der beiden Kandidaten sowie die Integrität der Wahl an sich.