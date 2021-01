Angst vor Virus-Mutationen

Die neuen Virustypen sind wohl deutlich ansteckender und könnten die Ansteckungsrate wieder exponentiell wachsen lassen. Das löst in der Politik große Sorgen aus, da diese ansteckendere Corona-Variante auch schon in Deutschland nachgewiesen wurde. In vielen anderen Ländern wie Irland, Großbritannien, Südafrika und Brasilien treibt sie die Zahl der Infizierten nach oben.