Sinn und Unsinn der Maßnahmen

Ausgangssperren, das Tragen von medizinischen Masken in Bussen und Bahnen, Gastronomie und Teile des Einzelhandels weiter geschlossen – wie sehen die Bürger diese Beschränkungen? In Bremen mit der niedrigsten Inzidenz Deutschlands und in Sachsen mit der zweithöchsten sehen das die Menschen sehr unterschiedlich.