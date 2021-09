„Frau Schwesig hat mit der SPD alle Möglichkeiten auf Zusammenarbeit in der Hand“ so ZDF-Korrespondent Bernd Mosebach zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

