Wassermangel bedroht Tourismus-Boom

Ein Bad im See - bei dieser Hitzewelle eine willkommene Abwechslung. Doch was passiert, wenn das avisierte Badegewässer eher einem Wattenmeer gleicht? Am Edersee in Nordhessen geschieht gerade dies - mit Auswirkungen auf die gesamte Tourismusbranche.